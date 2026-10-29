Европейский союз и Канада на саммите в Монреале договорились углублять сотрудничество, однако не включили в совместную декларацию термин «ассоциированное членство». Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стороны все еще изучают возможность для Канады стать первым «ассоциированным членом» ЕС, сообщает Cyprus Mail.

Формат без юридического статуса

По словам фон дер Ляйен, замысел заключается в создании ассоциации без вступления в ЕС — партнерства, которое было бы ближе к членству, чем предыдущие форматы сотрудничества. В то же время понятие «ассоциированный член» не имеет юридического значения, а Германия и еще несколько государств ЕС выступают против его использования.

В тексте декларации лидеры ЕС и Канады заменили эту формулировку на «все более тесную ассоциацию». Они планируют продолжить работу над определением будущего формата отношений до следующего саммита, который должен состояться в следующем году. Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал идею ассоциированного членства Канады смелой и отметил, что разделяет амбиции фон дер Ляйен.

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Сотрудничество в сфере энергетики и безопасности

Стороны намерены расширять взаимодействие в сферах искусственного интеллекта, климата, энергетики и безопасности. Совместная декларация также предусматривает проведение исследования целесообразности поставок канадского сжиженного природного газа в Европу и создание возможностей для молодежи из Канады и стран ЕС работать по обе стороны Атлантики.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что название нового формата отношений не является определяющим. По его мнению, важнее возможности для укрепления суверенитета и стратегической автономии через сотрудничество в сфере критически важных минералов, энергетики и ИИ.

Фон дер Ляйен также призвала к более тесному взаимодействию с Канадой в сфере безопасности в Арктике. Сближение с ЕС является частью стратегии Канады по снижению экономической зависимости и зависимости в сфере безопасности от США после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на ряд канадских товаров.

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