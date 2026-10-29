欧盟和加拿大在蒙特利尔举行的峰会上同意深化合作，但未在联合声明中纳入“准成员资格”这一术语。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，双方仍在研究加拿大成为欧盟首个“准成员”的可能性，据《塞浦路斯邮报》报道。

不具法律地位的模式

冯德莱恩表示，这一构想是在不加入欧盟的情况下建立一种协会关系——一种比此前合作模式更接近成员资格的伙伴关系。同时，“准成员”这一概念不具有法律意义，德国和其他几个欧盟国家反对使用这一表述。

在声明文本中，欧盟和加拿大领导人以“日益紧密的协会关系”取代了这一表述。他们计划在定于明年举行的下一次峰会前，继续就界定未来关系模式开展工作。欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔称加拿大准成员资格的想法大胆，并表示他认同冯德莱恩的雄心。

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能源与安全领域合作

双方打算扩大在人工智能、气候、能源和安全领域的合作。联合声明还规定，将开展一项关于向欧洲供应加拿大液化天然气可行性的研究，并为来自加拿大和欧盟国家的年轻人在大西洋两岸工作创造机会。

加拿大总理马克·卡尼表示，新关系模式的名称并非决定性因素。在他看来，更重要的是通过在关键矿产、能源和人工智能领域合作，加强主权和战略自主的机会。

冯德莱恩还呼吁与加拿大在北极安全领域开展更紧密的合作。在美国总统唐纳德·特朗普对一系列加拿大商品加征关税后，加强与欧盟的关系是加拿大减少对美国经济和安全依赖战略的一部分。

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