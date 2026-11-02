Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie, niedaleko Kairu, obchodziło pierwszą rocznicę działalności. Według The Japan Times, w pierwszym roku muzeum odwiedziło ponad 5 milionów osób, mimo pogorszenia sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Ponad 100 tys. artefaktów

W kolekcji muzeum znajduje się ponad 100 tysięcy staroegipskich artefaktów. Wśród nich są złota maska i inne przedmioty pogrzebowe z grobowca faraona Tutanchamona. Muzeum znajduje się obok trzech piramid w Gizie, które należą do obiektu światowego dziedzictwa UNESCO, i jest jednym z największych muzeów archeologicznych na świecie.

Wieczorny pokaz z okazji rocznicy

Od listopada do końca kwietnia 2027 roku w muzeum będzie odbywał się specjalny wieczorny pokaz. Za pomocą oświetlenia i muzyki zostaną w nim odtworzone sceny z życia starożytnego Egiptu, w tym wylew Nilu i zbiory.

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Dyrektor generalny GEM Ahmed Ghoneim powiedział dziennikarzom, że muzeum osiągnęło cel polegający na przyciągnięciu większej liczby turystów do rejonu piramid i przyczyniło się do rozwoju lokalnej turystyki. Japońscy specjaliści pomagali w restauracji odnalezionych artefaktów i szkoleniu lokalnych techników.

Zwiedzający z Tokio, Hideyuki Ninomiya, powiedział, że nawet w ciągu trzech i pół godziny nie zdołał obejrzeć całej ekspozycji, a największe wrażenie wywarły na nim trumna i złota maska Tutanchamona.

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