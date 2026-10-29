Irańskie wojsko oświadczyło, że co najmniej cztery tankowce stanęły w płomieniach po uderzeniu w miny morskie podczas przepływania przez Cieśninę Ormuz. Poinformował o tym The Hindu, powołując się na oświadczenia irańskich sił zbrojnych.

Oświadczenie IRGC

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że w ciągu 24 godzin trzy tankowce naftowe eksplodowały i stanęły w płomieniach, gdy próbowały przepłynąć południową trasą cieśniny, którą Teheran uważa za nieuprawnioną. Według IRGC statki wyłączyły systemy radarowe i nawigacyjne oraz zignorowały ostrzeżenia jego sił morskich.

Później irańska armia poinformowała o kolejnym tankowcu uszkodzonym i objętym ogniem po uderzeniu w miny morskie na wschód od cieśniny. Według jej twierdzeń statek znajdował się w ograniczonej strefie zagrożenia i utracił możliwość poruszania się. W oświadczeniach nie sprecyzowano czasu incydentów ani bander tankowców.

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Spór o trasy

Informacja pojawiła się dzień po oświadczeniu Centralnego Dowództwa USA o rozminowaniu głównych tras tranzytowych w cieśninie. Rzecznik IRGC Hossein Mohebi wezwał CENTCOM do przedstawienia niezależnych dowodów rozminowania. Iran uważa południowy korytarz w pobliżu wybrzeża Omanu za nieuprawniony i ostrzegł armatorów oraz załogi o odpowiedzialności za przepływanie tą trasą.

Brytyjska służba morskiego handlu UKMTO otrzymała wcześniej, 29 października, zgłoszenie o statku objętym ogniem w cieśninie, ale nie podała przyczyny pożaru ani informacji o możliwych poszkodowanych. Nie było od razu jasne, czy chodziło o jeden ze statków wspomnianych przez IRGC. Osobno IRGC oświadczył, że jego jednostka walki radioelektronicznej przechwyciła amerykański dron rozpoznawczy MQM-170 w zachodniej części Cieśniny Ormuz.

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