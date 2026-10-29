W Izraelu lider partii Demokraci, Jair Golan, spotkał się z przewodniczącym partii Jasz ar Gadi Eisenkotem w sytuacji, gdy żaden blok polityczny nie zdobył 61 mandatów potrzebnych do większości w Knesecie. Informuje o tym Jerusalem Post.

Spotkania opozycji

Partia Jasz ar Eisenkota zdobyła najwięcej miejsc spośród sił bloku opozycyjnego, które dążą do zastąpienia premiera Binjamina Netanjahu. Według partii Eisenkot i Golan omówili wyniki wyborów oraz wspólne dążenie do jak najszybszego wykonania woli wyborców.

Wcześniej Golan spotkał się także z liderem opozycji Jairem Lapidem, który zajmuje drugą pozycję na liście wyborczej B'jachad, na której czele stoi Naftali Bennett. Po spotkaniu z Eisenkotem Golan oświadczył, że jest gotów zrobić wszystko, co konieczne, odważnie i odpowiedzialnie, aby wykorzystać szansę na zmiany i zapewnić przyszłość Izraela jako państwa żydowskiego i demokratycznego.

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Stanowiska wobec partii arabskich

W środę Golan wezwał opozycję do utworzenia koalicji z udziałem partii arabskich. Według prognoz Zjednoczona Lista i Ra’am mogą łącznie zdobyć 19 miejsc w Knesecie.

Jednocześnie Eisenkot, Bennett i lider partii Israel Bejtejnu Awigdor Lieberman sprzeciwili się udziałowi partii arabskich w rządzie. Uważają je za nieakceptowalnych partnerów koalicyjnych po atakach Hamasu z 7 października 2023 roku. Lieberman ponownie podkreślił także, że nie wejdzie do koalicji ani z partiami arabskimi, ani z Netanjahu. Jak zaznaczył, rozważałby jedynie koalicję utworzoną z partii syjonistycznych, w tym z Likudem bez Netanjahu.

Podział mandatów

Według niemal ostatecznych danych Centralnej Komisji Wyborczej opublikowanych w czwartek blok Netanjahu zdobył 53 miejsca w kolejnym składzie Knesetu, a blok opozycyjny — 48. Likud może uzyskać 27 mandatów i ponownie stać się największą partią w parlamencie. Wśród możliwych dalszych scenariuszy publikacja wymienia negocjacje koalicyjne, rząd jedności narodowej lub rząd mniejszościowy.

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