在以色列，民主党领导人亚伊尔·戈兰与亚沙尔党主席加迪·艾森科特会面，当时没有任何政治阵营赢得在议会获得多数所需的61个席位。《耶路撒冷邮报》报道。

反对派会晤

艾森科特的亚沙尔党在寻求取代总理本雅明·内塔尼亚胡的反对派阵营各力量中获得了最多席位。该党表示，艾森科特和戈兰讨论了选举结果，以及尽快落实选民意愿的共同愿望。

此前，戈兰还会见了反对派领袖亚伊尔·拉皮德，后者在由纳夫塔利·贝内特领导的“比亚哈德”选举名单中位列第二。与艾森科特会面后，戈兰表示，他准备以勇敢和负责任的方式采取一切必要行动，把握变革机会，并确保以色列作为犹太和民主国家的未来。

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对阿拉伯政党的立场

周三，戈兰呼吁反对派组建有阿拉伯政党参与的联盟。据预测，“联合名单”和拉阿姆合计可能获得议会19个席位。

与此同时，艾森科特、贝内特和“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼反对阿拉伯政党参与政府。他们认为，在2023年10月7日哈马斯发动袭击后，这些政党是不可接受的联盟伙伴。利伯曼还重申，他不会加入既有阿拉伯政党、也有内塔尼亚胡的联盟。他表示，他只会考虑由犹太复国主义政党组成的联盟，包括没有内塔尼亚胡的利库德集团。

席位分配

根据中央选举委员会周四公布的接近最终的数据，内塔尼亚胡阵营在下一届议会中获得53席，反对派阵营获得48席。利库德集团可能获得27席，并再次成为议会第一大党。该报将联盟谈判、团结政府或少数派政府列为事态可能的后续发展方向。

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