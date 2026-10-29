В Израиле лидер партии «Демократы» Яир Голан встретился с главой партии «Яшар» Гади Айзенкотом на фоне ситуации, при которой ни один политический блок не получил 61 мандат, необходимый для большинства в Кнессете. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Встречи оппозиции

Партия «Яшар» Айзенкота получила больше всего мест среди сил оппозиционного блока, стремящихся заменить премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным партии, Айзенкот и Голан обсудили результаты выборов и общее стремление как можно скорее исполнить волю избирателей.

Ранее Голан также встретился с лидером оппозиции Яиром Лапидом, который занимает вторую позицию в избирательном списке «Бьяхад» во главе с Нафтали Беннетом. После встречи с Айзенкотом Голан заявил, что готов сделать все необходимое, мужественно и ответственно, чтобы воспользоваться возможностью для перемен и обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства.

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Позиции по арабским партиям

В среду Голан призвал оппозицию сформировать коалицию с участием арабских партий. Согласно прогнозам, «Объединенный список» и РААМ вместе могут получить 19 мест в Кнессете.

В то же время Айзенкот, Беннет и лидер партии «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман выступили против участия арабских партий в правительстве. Они считают их неприемлемыми партнерами для коалиции после атак ХАМАС 7 октября 2023 года. Либерман также повторил, что не войдет в коалицию ни с арабскими партиями, ни с Нетаньяху. По его словам, он рассматривал бы только коалицию, сформированную из сионистских партий, в том числе с «Ликудом» без Нетаньяху.

Распределение мандатов

Согласно почти окончательным данным Центральной избирательной комиссии, опубликованным в четверг, блок Нетаньяху получил 53 места в следующем составе Кнессета, а оппозиционный блок — 48. «Ликуд» может получить 27 мандатов и вновь стать крупнейшей партией парламента. Среди возможных вариантов дальнейшего развития событий издание называет коалиционные переговоры, правительство единства или правительство меньшинства.

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