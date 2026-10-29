Minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, książę Faisal bin Farhan bin Abdullah, otrzymał telefon od ministra spraw zagranicznych i ds. emigrantów Jemenu, dr Afraha Al-Zouby. Podczas rozmowy strony omówiły stosunki dwustronne oraz najnowsze wydarzenia w Jemenie. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Ataki na ludność cywilną

Według publikacji rozmówcy omówili dalsze ataki Huti na ludność cywilną i obiekty infrastruktury cywilnej. Asharq Al-Awsat określa Huti jako ugrupowanie terrorystyczne.

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Wsparcie dla rządu Jemenu

Ministrowie rozpatrzyli także działania na rzecz wsparcia jemeńskiego rządu w wykonywaniu jego obowiązków. Jak zaznacza publikacja, działania te mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności oraz złagodzenie cierpień narodu jemeńskiego.

W publikacji nie podano konkretnych środków wsparcia dla jemeńskiego rządu ani rezultatów rozmowy telefonicznej.

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