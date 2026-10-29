Szefowie MSZ Arabii Saudyjskiej i Jemenu omówili ataki Huti — Asharq Al-Awsat
Minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, książę Faisal bin Farhan bin Abdullah, otrzymał telefon od ministra spraw zagranicznych i ds. emigrantów Jemenu, dr Afraha Al-Zouby. Podczas rozmowy strony omówiły stosunki dwustronne oraz najnowsze wydarzenia w Jemenie. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.
Ataki na ludność cywilną
Według publikacji rozmówcy omówili dalsze ataki Huti na ludność cywilną i obiekty infrastruktury cywilnej. Asharq Al-Awsat określa Huti jako ugrupowanie terrorystyczne.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Wsparcie dla rządu Jemenu
Ministrowie rozpatrzyli także działania na rzecz wsparcia jemeńskiego rządu w wykonywaniu jego obowiązków. Jak zaznacza publikacja, działania te mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności oraz złagodzenie cierpień narodu jemeńskiego.
W publikacji nie podano konkretnych środków wsparcia dla jemeńskiego rządu ani rezultatów rozmowy telefonicznej.