Глави МЗС Саудівської Аравії та Ємену обговорили атаки хуситів — Asharq Al-Awsat

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдулла отримав телефонний дзвінок від міністра закордонних справ та у справах емігрантів Ємену доктора Афрах Аль-Зуба. Під час розмови сторони обговорили двосторонні відносини та останні події в Ємені. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Атаки на цивільних

За даними видання, співрозмовники обговорили подальші атаки хуситів на цивільних та об'єкти цивільної інфраструктури. Asharq Al-Awsat характеризує хуситів як терористичне угруповання.

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Підтримка уряду Ємену

Також міністри розглянули зусилля з підтримки єменського уряду у виконанні його обов'язків. Як зазначає видання, ці зусилля спрямовані на зміцнення безпеки й стабільності та полегшення страждань єменського народу.

Конкретних заходів підтримки єменського уряду або результатів телефонної розмови у публікації не наведено.

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