Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что за несколько недель до возвращения лидера оппозиции Марии Корины Мачадо временные власти Венесуэлы сообщили Вашингтону, что она сможет беспрепятственно въехать в страну. По его словам, американская сторона передала эту информацию команде политика.

Рубио сказал, что представители временных властей заявили США: Мачадо могла бы прилететь в аэропорт, если бы захотела. Мачадо вернулась в Венесуэлу днем ранее, сообщает CBS News.

Изменения в избирательной системе

Рубио связал проведение достоверных президентских выборов с реформированием судебных и избирательных институтов Венесуэлы. Он заявил, что временные власти соблюдают согласованные с США сроки замены Верховного суда и избирательного совета. По словам Рубио, правительство Николаса Мадуро использовало эти институты для контроля политической конкуренции.

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Дата президентских выборов в Венесуэле еще не объявлена. Рубио подчеркнул, что изменения в избирательной системе должны произойти быстро, и отверг возможность бессрочного откладывания голосования.

Санкции и экономические договоренности

Госсекретарь также заявил, что США могут использовать смягчение санкций и лицензии на экономическую деятельность как рычаги влияния на временные власти. Среди требований Вашингтона он назвал уменьшение влияния Ирана и Кубы, преследование преступных организаций и экстрадицию разыскиваемых в США лиц, в том числе бывшего соратника Мадуро Алекса Сааба.

Мачадо критиковала отдельные экономические договоренности администрации президента Дональда Трампа с временными властями Венесуэлы, в частности поддержанную США нефтяную сделку. Рубио ответил, что ее несогласие с этой договоренностью является отдельным вопросом от проведения демократических выборов.

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