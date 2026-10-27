Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że kilka tygodni przed powrotem liderki opozycji Maríi Coriny Machado tymczasowe władze Wenezueli poinformowały Waszyngton, że będzie mogła bez przeszkód wjechać do kraju. Jak powiedział, strona amerykańska przekazała tę informację zespołowi polityczki.

Rubio powiedział, że przedstawiciele tymczasowych władz przekazali USA, iż Machado mogłaby przylecieć na lotnisko, gdyby chciała. Machado wróciła do Wenezueli dzień wcześniej, informuje CBS News.

Zmiany w systemie wyborczym

Rubio powiązał przeprowadzenie wiarygodnych wyborów prezydenckich z reformą wenezuelskich instytucji sądowych i wyborczych. Oświadczył, że tymczasowe władze dotrzymują uzgodnionych z USA terminów wymiany Sądu Najwyższego i rady wyborczej. Według Rubio rząd Nicolása Maduro wykorzystywał te instytucje do kontrolowania konkurencji politycznej.

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Data wyborów prezydenckich w Wenezueli nie została jeszcze ogłoszona. Rubio podkreślił, że zmiany w systemie wyborczym muszą nastąpić szybko, i odrzucił możliwość bezterminowego odkładania głosowania.

Sankcje i porozumienia gospodarcze

Sekretarz stanu oświadczył również, że USA mogą wykorzystywać łagodzenie sankcji i licencje na działalność gospodarczą jako narzędzia nacisku na tymczasowe władze. Wśród żądań Waszyngtonu wymienił ograniczenie wpływów Iranu i Kuby, ściganie organizacji przestępczych oraz ekstradycję osób poszukiwanych w USA, w tym byłego współpracownika Maduro, Alexa Saaba.

Machado krytykowała niektóre porozumienia gospodarcze administracji prezydenta Donalda Trumpa z tymczasowymi władzami Wenezueli, w tym wspieraną przez USA umowę naftową. Rubio odpowiedział, że jej sprzeciw wobec tego porozumienia to kwestia odrębna od przeprowadzenia demokratycznych wyborów.

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