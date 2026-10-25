В Бразилии проходит второй тур президентских выборов — The Hindu

В Бразилии в воскресенье, 25 октября, проходит второй тур президентских выборов. Избиратели выбирают между действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который стремится к переизбранию, и сенатором Флавиу Болсонару — сыном бывшего президента Жаира Болсонару.

Лула да Силва баллотируется на новый срок

Лула да Силва представляет Партию трудящихся. На следующей неделе ему исполнится 81 год. По данным источника, нынешние выборы являются для него последней избирательной борьбой.

В первом туре действующий президент неожиданно занял второе место, уступив Флавиу Болсонару. Накануне второго тура Лула да Силва провел заключительный предвыборный митинг в Сан-Паулу.

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Выбор политического курса

Как сообщает The Hindu, результат голосования определит, останется ли Бразилия одной из немногих латиноамериканских стран с левым политическим курсом или присоединится к региональному движению вправо.

Это движение поддерживает президент США Дональд Трамп. В то же время он публично не выражал поддержки Флавиу Болсонару, хотя является союзником его отца Жаира Болсонару.

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