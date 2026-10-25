W Brazylii w niedzielę 25 października odbywa się druga tura wyborów prezydenckich. Wyborcy wybierają między urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą, który ubiega się o reelekcję, a senatorem Fláviem Bolsonaro — synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.

Lula da Silva ubiega się o nową kadencję

Lula da Silva reprezentuje Partię Pracujących. W przyszłym tygodniu skończy 81 lat. Według źródła obecne wybory są dla niego ostatnią walką wyborczą.

W pierwszej turze urzędujący prezydent niespodziewanie zajął drugie miejsce, przegrywając z Fláviem Bolsonaro. Przed drugą turą Lula da Silva przeprowadził końcowy wiec wyborczy w São Paulo.

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Wybór kursu politycznego

Jak informuje The Hindu, wynik głosowania zdecyduje, czy Brazylia pozostanie jednym z niewielu krajów Ameryki Łacińskiej o lewicowym kursie politycznym, czy dołączy do regionalnego ruchu w prawo.

Ruch ten popiera prezydent USA Donald Trump. Jednocześnie publicznie nie wyraził poparcia dla Flávia Bolsonaro, choć jest sojusznikiem jego ojca, Jaira Bolsonaro.

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