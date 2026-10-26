ONZ wyraziła poważne zaniepokojenie ryzykiem czystek etnicznych w związku z izraelską operacją wojskową w Hebronie w Palestynie, na okupowanym Zachodnim Brzegu. Jak podaje Dawn, władze miejskie Hebronu oświadczyły, że z powodu operacji 3 189 osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Operacja po ataku

Operację rozpoczęto po piątkowym ataku: dwóch palestyńskich napastników z bronią zabiło dwóch izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym w pobliżu miasta. Napastnicy zginęli podczas strzelaniny.

Izraelskie wojsko wkroczyło do dzielnicy Ein Deir Baha w Hebronie, gdzie mieszkali dwaj napastnicy, i nakazało mieszkańcom spakować rzeczy oraz opuścić domy.

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Oświadczenia przedstawicieli ONZ

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk oświadczył, że operacja doprowadziła do przymusowego przesiedlenia tysięcy Palestyńczyków, zniszczenia obiektów mieszkalnych i komercyjnych oraz ograniczenia swobody przemieszczania się mieszkańców. Według niego skala zastosowanych środków budzi poważne obawy dotyczące nieuzasadnionego i nieproporcjonalnego użycia siły.

Türk zaznaczył, że blokada ogranicza wiele osób do ich domów lub najbliższych okolic. Powiedział również, że wypowiedzi wysokich urzędników izraelskiego rządu wskazują na represyjny charakter środków mających na celu zastraszenie. Wysoki Komisarz podkreślił, że przesiedlonym osobom należy umożliwić powrót do domów, a Izrael powinien zapewnić odszkodowania i zadośćuczynienie za bezprawne eksmisje, zniszczenia i związane z nimi przesiedlenia.

Zaniepokojenie sekretarza generalnego ONZ

Sekretarz generalny ONZ António Guterres, przemawiając w Kairze, oświadczył, że jest głęboko zaniepokojony działaniami Izraela na Zachodnim Brzegu. Wskazał na nieustające eksmisje Palestyńczyków, wypieranie ich z ziemi oraz narastającą przemoc ze strony osadników. Guterres podkreślił również, że trwały pokój na Bliskim Wschodzie jest niemożliwy bez realizacji uzasadnionego prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia.

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