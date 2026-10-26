W rejonie Wadi Rahal w pobliżu Betlejem na Zachodnim Brzegu znaleziono ciało mieszkańca Wschodniej Jerozolimy w wieku 40–49 lat. Policja poinformowała, że wstępne ustalenia wskazują na kryminalny charakter incydentu, a nie na jego związek z terroryzmem. Jak pisze Jerusalem Post, na miejsce skierowano policjantów, kryminalistyków i wojskowych, którzy zbierali dowody.

Ciało ma zostać przewiezione do instytutu medycyny sądowej Abu Kabir w celu ustalenia przyczyny śmierci.

Zatrzymania w Betlejem i w pobliżu Hebronu

Podczas nocnej operacji wojskowej izraelskie siły bezpieczeństwa zatrzymały łącznie trzech podejrzanych. W Betlejem zatrzymano palestyńskiego mieszkańca Zachodniego Brzegu, którego policja uważa za powiązanego z Hamasem, a także kolejnego miejscowego mieszkańca podejrzanego o przechowywanie broni.

Podczas przeszukań ich domów skonfiskowano naładowaną strzelbę myśliwską, mundury Sił Obronnych Izraela oraz różne przedmioty technologiczne. Obu zatrzymanych przewieziono na komisariat policji w Maale Adumim; są oskarżeni o nielegalne noszenie i posiadanie broni, a także nieuprawnione posiadanie sprzętu wojskowego.

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Kolejnego mężczyznę w wieku około 30 lat zatrzymano w pobliżu Hebronu. Według policji znaleziono przy nim strzelbę myśliwską i dużą ilość amunicji.

Arsenał w Kalansua i operacja w Rahat

W mieście Kalansua w centralnej części Izraela policja i straż graniczna odkryły skrytkę z bronią, która według organów ścigania została skradziona Siłom Obronnym Izraela. Funkcjonariusze skonfiskowali karabinek Kałasznikowa, trzy karabiny M-16, osiem pistoletów, sześć granatów odłamkowych i dwa granaty hukowo-błyskowe, tysiące sztuk amunicji oraz trzy kamizelki taktyczne. Dwóch krewnych, którzy byli obecni na miejscu przeszukania, zatrzymano do przesłuchania; śledztwo trwa.

Również w mieście Rahat, podczas operacji poszukiwania nielegalnej broni, policjanci uwolnili mężczyznę, którego znaleziono przykute go za nogę do podłogi domu. Według wstępnych danych policji mógł być przetrzymywany przez członków rodziny z powodu używania narkotyków. Brat mężczyzny został zatrzymany.

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