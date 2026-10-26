耶路撒冷邮报：伯利恒附近发现东耶路撒冷居民遗体

在约旦河西岸伯利恒附近的瓦迪拉哈尔地区，发现了一具40至49岁东耶路撒冷居民的遗体。警方表示，初步调查结果显示，该事件具有刑事性质，而非与恐怖主义有关。据《耶路撒冷邮报》报道，警方人员、法医专家和军方人员被派往现场收集证据。

遗体将被送往阿布卡比尔法医研究所，以确定死因。

伯利恒和希伯伦附近的拘捕行动

在夜间军事行动中，以色列安全部队共拘捕了三名嫌疑人。在伯利恒，他们拘捕了一名来自约旦河西岸的巴勒斯坦居民，警方认为其与哈马斯有关联；另有一名当地居民因涉嫌藏匿武器被拘捕。

在对他们住所的搜查中，执法人员查获一支上膛的猎枪、以色列国防军制服以及各种技术物品。两名被拘捕者均被带往马阿莱阿杜明警察局；他们被指控非法携带和持有武器，以及未经授权持有军事装备。

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另有一名约30岁的男子在希伯伦附近被拘捕。警方称，在其身上发现了一支猎枪和大量弹药。

卡兰苏瓦的武器库和拉哈特的行动

在以色列中部城市卡兰苏瓦，警方和边防人员发现了一个武器藏匿点。执法部门称，这些武器是从以色列国防军被盗的。安全部队查获一支卡拉什尼科夫自动步枪、三支M-16步枪、八支手枪、六枚破片手榴弹和两枚震爆弹、数千发弹药以及三件战术背心。两名在搜查现场的亲属被拘留讯问；调查仍在继续。

此外，在拉哈特市的一次非法武器搜查行动中，警方解救了一名男子，警方发现他的一条腿被锁链拴在一所房屋的地板上。根据警方初步数据，他可能因吸毒而被家人拘禁。该男子的兄弟被拘捕。

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