В районе Вади-Рахаль возле Вифлеема на Западном берегу реки Иордан нашли тело жителя Восточного Иерусалима в возрасте 40–49 лет. Полиция сообщила, что предварительные выводы указывают на криминальный характер инцидента, а не на его связь с терроризмом. Как пишет Jerusalem Post, на место направили полицейских, криминалистов и военных, которые собирали доказательства.

Тело должны доставить в судебно-медицинский институт Абу-Кабир для установления причины смерти.

Задержания в Вифлееме и возле Хеврона

Во время ночной военной операции израильские силовики в общей сложности задержали троих подозреваемых. В Вифлееме задержали палестинского жителя Западного берега, которого полиция считает связанным с ХАМАС, а также еще одного местного жителя, подозреваемого в хранении оружия.

Во время обысков в их домах изъяли заряженное охотничье ружье, форму Армии обороны Израиля и различные технологические предметы. Обоих задержанных доставили в полицейский участок Маале-Адумим; им вменяют незаконное ношение и хранение оружия, а также несанкционированное владение военным снаряжением.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Еще одного мужчину в возрасте около 30 лет задержали возле Хеврона. По данным полиции, у него обнаружили охотничье ружье и большое количество боеприпасов.

Арсенал в Калансуа и операция в Рахате

В городе Калансуа в центральной части Израиля полиция и пограничники обнаружили тайник с оружием, которое, по данным правоохранителей, было похищено у Армии обороны Израиля. Силовики изъяли автомат Калашникова, три винтовки M-16, восемь пистолетов, шесть осколочных и две светошумовые гранаты, тысячи патронов и три тактических жилета. Двух родственников, находившихся на месте обыска, задержали для допроса; расследование продолжается.

Также в городе Рахат во время операции по поиску незаконного оружия полицейские освободили мужчину, которого нашли прикованным за ногу к полу дома. По предварительным данным полиции, его могли удерживать члены семьи из-за употребления наркотиков. Брата мужчины задержали.

Читай нас в