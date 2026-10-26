W Syrii na trasie Damaszek–Homs w rejonie Al-Kastal 26 października doszło do eksplozji w samochodzie, w wyniku której zginęły trzy osoby. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na anonimowe źródło rządowe, które rozmawiało z AFP.

Wybuch w rejonie Al-Kastal

Syryjska państwowa agencja SANA podała, że eksplozja nastąpiła wewnątrz samochodu na drodze między Damaszkiem a Homs w rejonie Al-Kastal.

Agencja poinformowała o ofiarach incydentu i zaznaczyła, że służby ratunkowe wywiozły ciała zabitych. SANA nie sprecyzowała liczby ofiar.

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Śledztwo w sprawie incydentu

Według anonimowego źródła rządowego AFP w wyniku eksplozji zginęły trzy osoby. W komunikacie nie podano informacji o tożsamości zabitych.

Syryjskie władze rozpoczęły dochodzenie w sprawie okoliczności incydentu. Pochodzenie eksplozji w chwili publikacji nie zostało ustalone.

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