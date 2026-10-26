W Sudanie masowe przerwy w dostawach energii elektrycznej objęły znaczne części stanów Al-Dżazira, Gedaref i Biały Nil po ataku dronów na pięć elektrowni. Według nienazwanego urzędnika rządowego skoordynowany atak 26 października przeprowadziły paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF), informuje The Hindu, powołując się na AFP.

Pięć zaatakowanych elektrowni

Urzędnik poinformował, że drony zaatakowały po dwie elektrownie w stanach Al-Dżazira i Gedaref oraz kolejną w stanie Biały Nil. Wszystkie trzy stany są kontrolowane przez sudańską armię, która walczy z RSF od kwietnia 2023 roku.

Korespondent AFP w stanie Al-Dżazira poinformował, że od godziny 2:00 czasu lokalnego nie było tam prądu. Mieszkaniec miasta Al-Fao w stanie Gedaref, Babiker Yusef, powiedział agencji, że przerwa w dostawach energii w mieście rozpoczęła się w tym samym czasie. Obawiał się, że z powodu długotrwałego braku prądu może zepsuć się insulina jego syna, którą należy przechowywać w lodówce.

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Skutki dla ludności

ONZ wielokrotnie ostrzegała, że regularne ataki na elektrownie zagrażają funkcjonowaniu usług medycznych i innych podstawowych usług dla milionów ludzi. Po wcześniejszych atakach dronów na elektrownie i elektrownie wodne dostawy energii w niektórych rejonach były przerywane na kilka dni.

Rolnik z miasta Al-Dżunajd w stanie Al-Dżazira powiedział AFP, że dostawy energii zaczęły się poprawiać dopiero trzy miesiące temu po naprawie wcześniej uszkodzonej stacji. Według niego jej działanie dawało nadzieję na ponowne uruchomienie pomp irygacyjnych. W Gedaref właściciel sklepu spożywczego oświadczył, że ryzykuje utratę zapasu kurczaków z powodu braku zasilania lodówek.

Według szacunków ONZ w ciągu pierwszych trzech tygodni października ataki dronów w Sudanie zabiły ponad 300 osób i raniły kolejne setki. Według AFP sudańska waluta straciła w ostatnich tygodniach ponad 25% wartości.

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