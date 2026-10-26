在苏丹，无人机袭击五座发电站后，杰济拉州、加达里夫州和白尼罗州的大部分地区遭遇大规模停电。据一名未具名政府官员称，10月26日的协调袭击由准军事组织快速支援部队（RSF）实施，《印度教徒报》援引法新社报道称。

五座遭袭发电站

这名官员表示，无人机分别袭击了杰济拉州和加达里夫州的两座发电站，另有一座位于白尼罗州。三个州均由苏丹军队控制，该军队自2023年4月以来一直与RSF作战。

法新社驻杰济拉州记者报道称，当地自当地时间02:00起一直没有电力供应。加达里夫州阿尔法奥市居民巴比克尔·优素福告诉该通讯社，该市的停电也在同一时间开始。他担心，因长期断电，他儿子必须存放在冰箱中的胰岛素可能会变质。

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对民众的影响

联合国多次警告称，对发电站的持续袭击威胁到数百万人的医疗服务和其他基本服务的运作。在此前针对发电站和水电站的无人机袭击后，部分地区的供电曾中断数日。

杰济拉州阿尔朱奈德市的一名农民告诉法新社，直到三个月前一座此前受损的电站完成修复后，供电才开始改善。他说，该电站的运行为重新启动灌溉泵带来了希望。在加达里夫，一名杂货店店主表示，由于冰箱断电，他面临鸡肉库存损失的风险。

联合国估计，在10月的头三周，苏丹的无人机袭击造成超过300人死亡，另有数百人受伤。据法新社报道，苏丹货币在最近几周贬值超过25%。

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