В Судане масштабные отключения электроэнергии охватили значительные части штатов Аль-Джазира, Гедареф и Белый Нил после атаки беспилотников на пять электростанций. По словам неназванного правительственного чиновника, скоординированный удар 26 октября нанесли военизированные Силы быстрого реагирования (RSF), сообщает The Hindu со ссылкой на AFP.

Пять поражённых электростанций

Чиновник сообщил, что дроны атаковали по две электростанции в штатах Аль-Джазира и Гедареф, а также ещё одну — в штате Белый Нил. Все три штата контролирует суданская армия, которая воюет с RSF с апреля 2023 года.

Корреспондент AFP в штате Аль-Джазира сообщил, что электричества там не было с 02:00 по местному времени. Житель города Аль-Фао в штате Гедареф Бабикер Юсеф рассказал агентству, что отключение в городе началось тогда же. Он опасался, что из-за длительного отсутствия электричества может испортиться инсулин его сына, который необходимо хранить в холодильнике.

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Последствия для населения

ООН неоднократно предупреждала, что регулярные атаки на электростанции угрожают работе медицинских и других базовых служб для миллионов людей. После предыдущих ударов дронов по электростанциям и гидроэлектростанциям электроснабжение в отдельных районах прерывалось на несколько дней.

Фермер из города Аль-Джунайд в штате Аль-Джазира сообщил AFP, что электроснабжение начало улучшаться лишь три месяца назад после ремонта ранее повреждённой станции. По его словам, её работа давала надежду вновь запустить ирригационные насосы. В Гедарефе владелец продуктового магазина заявил, что рискует потерять запас курятины из-за отключения холодильников.

По подсчётам ООН, в течение первых трёх недель октября удары дронов в Судане унесли жизни более 300 человек и ранили ещё сотни. По данным AFP, суданская валюта за последние недели потеряла более 25% стоимости.

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