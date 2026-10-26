В Пакистане запустили программу профобучения для более чем 720 молодых людей — Dawn
Правительство пакистанской провинции Белуджистан официально запустило в Кветте Программу профессионального обучения молодежи. Инициатива должна предоставить молодым людям профессиональные навыки, сократить безработицу и способствовать экономической самостоятельности, сообщает Dawn.
Обучение с учетом потребностей промышленности
Программа предусматривает техническую и профессиональную подготовку, соответствующую современным потребностям промышленности. Особое внимание в ней уделяется женщинам. Участники в Кветте получают практические навыки в различных направлениях, чтобы в дальнейшем трудоустроиться или начать собственное дело.
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Более 240 слушательниц уже проходят обучение
Сейчас на курсы зачислены более 240 слушательниц. Они обучаются оказанию косметических услуг, ручной вышивке и другим профессиональным навыкам. В программе делается акцент на практической подготовке, чтобы участницы после завершения курсов могли найти работу или начать небольшой бизнес.
Власти провинции поставили цель охватить программой более 720 молодых людей в Кветте. Инициатива также должна улучшить перспективы трудоустройства, укрепить экономическую независимость женщин и поощрить молодежь Белуджистана к предпринимательству.