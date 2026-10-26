В Ливане группировка «Хезболла» в течение трёх месяцев готовится к возможному возобновлению боевых действий с Израилем после получения финансирования от Ирана. Как сообщает Jerusalem Post, два ливанских источника в сфере безопасности сообщили Reuters, что группировка использовала паузу в боевых действиях с июня для перевооружения.

Дроны и взрывчатка

По словам собеседников Reuters, «Хезболла» сосредоточилась на закупке взрывчатки и производстве беспилотников, которые могут применяться против израильских военных в зоне безопасности на юге Ливана. Один источник и ещё один собеседник, близкий к группировке, заявили о поступлении десятков миллионов долларов из Ирана для усиления её военных возможностей.

Эти средства, по данным Reuters, дополняют примерно 200 млн долларов, которые группировка ранее получила от Тегерана. В этом месяце «Хезболла» признала, что взрывчатка, изъятая ливанскими властями, принадлежала ей и предназначалась для использования во взрывных беспилотниках.

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Восстановление командования

Источники Reuters также утверждают, что «Хезболла» восстанавливает структуры командования и управления, работа которых была нарушена во время ключевых боёв. В то же время медиаофис группировки отверг предположения, что эти системы перестали работать.

По информации собеседников Reuters, группировка ещё не успела полностью пополнить запасы и подготовить свои силы. Она также находится в готовности из-за возможной эскалации между США и Ираном, которая может вновь активизировать ливанский фронт. Израильские военные отказались от комментариев, а постоянное представительство Ирана при ООН в Женеве не ответило на запросы Reuters.

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