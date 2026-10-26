W Libanie Hezbollah od trzech miesięcy przygotowuje się do możliwego wznowienia działań zbrojnych z Izraelem po otrzymaniu finansowania z Iranu. Jak podaje Jerusalem Post, dwa libańskie źródła bezpieczeństwa powiedziały Reutersowi, że ugrupowanie wykorzystało trwającą od czerwca przerwę w działaniach zbrojnych na dozbrojenie.

Drony i materiały wybuchowe

Według rozmówców Reutersa Hezbollah skoncentrował się na zakupie materiałów wybuchowych i produkcji dronów, które mogą być użyte przeciwko izraelskim żołnierzom w strefie bezpieczeństwa na południu Libanu. Jedno źródło oraz inny rozmówca bliski ugrupowaniu poinformowali o napływie z Iranu dziesiątek milionów dolarów na wzmocnienie jego możliwości wojskowych.

Środki te, według Reutersa, uzupełniają około 200 mln dolarów, które ugrupowanie wcześniej otrzymało od Teheranu. W tym miesiącu Hezbollah przyznał, że materiały wybuchowe przejęte przez libańskie władze należały do niego i były przeznaczone do użycia w dronach wybuchowych.

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Odbudowa dowodzenia

Źródła Reutersa twierdzą również, że Hezbollah odbudowuje struktury dowodzenia i kontroli, których działanie zostało zakłócone podczas kluczowych walk. Jednocześnie biuro medialne ugrupowania odrzuciło sugestie, że systemy te przestały działać.

Według rozmówców Reutersa ugrupowanie nie zdążyło jeszcze w pełni uzupełnić zapasów i przygotować swoich sił. Pozostaje ono także w gotowości z powodu możliwej eskalacji między USA a Iranem, która może ponownie zaktywizować front libański. Izraelskie wojsko odmówiło komentarza, a stałe przedstawicielstwo Iranu przy ONZ w Genewie nie odpowiedziało na zapytania Reutersa.

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