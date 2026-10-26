在黎巴嫩，真主党在获得伊朗资助后，已连续三个月为可能恢复与以色列的战事做准备。据《耶路撒冷邮报》报道，两名黎巴嫩安全消息人士告诉路透社，该组织利用自6月以来的战事暂停期进行了重新武装。

无人机与炸药

据路透社消息人士称，真主党专注于采购炸药和生产无人机，这些无人机可用于打击黎巴嫩南部安全区内的以色列军人。一名消息人士和另一名接近该组织的人士表示，伊朗已提供数千万美元，以增强其军事能力。

据路透社报道，这些资金是在该组织此前从德黑兰获得的约2亿美元之外的补充。真主党本月承认，黎巴嫩当局缴获的炸药属于该组织，原计划用于爆炸型无人机。

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恢复指挥体系

路透社消息人士还称，真主党正在恢复在关键战斗期间运作受扰的指挥与控制体系。与此同时，该组织的媒体办公室否认了这些系统曾停止运作的说法。

据路透社消息人士透露，该组织尚未来得及完全补充储备并做好部队准备。由于美国与伊朗之间可能升级的紧张局势或将再次激活黎巴嫩战线，该组织也处于戒备状态。以色列军方拒绝置评，伊朗驻联合国日内瓦办事处常驻代表团未回应路透社的询问。

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