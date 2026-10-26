На Северо-Западных территориях Канады исследователи впервые обнаружили новый тип масштабных оползней многолетней мерзлоты. Такие оползни содержат крупные глыбы замерзшего грунта высотой до 10 метров, сообщает Live Science.

Два крупнейших оползня

Ученые изучили два крупных оползня в долинах рек Джонсон и Редстоун. Первый произошел в 2017 году и переместил более 18 млн кубометров грунта и пород. Другой, зафиксированный в 2018 году, переместил почти 4,5 млн кубометров обломков. Меньший оползень оставил на склоне след длиной 1,2 километра, а больший — почти 3,2 километра.

Исследователи заметили следы оползней в долинах, где многолетняя мерзлота долгое время оставалась стабильной. Спутниковые снимки и полевые наблюдения показали, что эти процессы отличались от обычного таяния мерзлоты, когда оттаявший грунт превращается в грязевую массу и сползает вниз по склону.

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Влияние пожаров и потепления

Согласно модели ученых, оползни были вызваны сочетанием потепления и оттаивания грунта после лесных пожаров, произошедших поблизости примерно в 1995 году. С тех пор температура многолетней мерзлоты в этой местности повышалась примерно на 0,3 градуса Цельсия за десятилетие. Трещины в верхней части склонов позволили оттаиванию проникать глубже и постепенно растопить нижнюю часть мерзлого слоя; этот процесс мог продолжаться около 20 лет.

По словам руководителя исследования Джозефа Янга, в районе зафиксировано более 150 подобных оползней. Они пока не повредили инфраструктуру из-за удаленности территории, однако два крупнейших оползня перекрыли реки, образовали новые озера и быстро занесли осадками водотоки ниже по течению. Исследователи считают, что похожие процессы возможны также в районах Канады и Аляски, где толщина мерзлоты составляет от 20 до 40 метров.

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