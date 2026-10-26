研究人员首次在加拿大西北地区发现了一种新型大规模永久冻土滑坡。这类滑坡含有高达10米的巨大冻土块，Live Science报道。

两次最大的滑坡

科学家研究了约翰逊河谷和雷德斯通河谷的两次大型滑坡。第一次发生在2017年，移动了超过1800万立方米的土壤和岩石。另一次记录于2018年，移动了近450万立方米的碎屑。较小的滑坡在山坡上留下了一条长1.2公里的痕迹，较大的滑坡则留下近3.2公里的痕迹。

研究人员在永久冻土长期保持稳定的山谷中发现了滑坡痕迹。卫星图像和实地观测显示，这些过程不同于通常的永久冻土融化——后者中，解冻的土壤变成泥状物质并沿坡下滑。

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火灾和变暖的影响

根据科学家的模型，滑坡是由变暖与森林火灾后土壤解冻共同引发的，火灾大约发生在1995年附近。此后，该地区永久冻土的温度每十年上升约0.3摄氏度。山坡上部的裂缝使解冻得以向更深处渗透，并逐渐融化冻结层的下部；这一过程可能持续了约20年。

研究负责人约瑟夫·扬表示，该地区已记录到150多次类似滑坡。由于该地区偏远，它们尚未损坏基础设施，但两次最大的滑坡阻断了河流，形成了新的湖泊，并迅速使下游水道沉积了泥沙。研究人员认为，在永久冻土厚度为20至40米的加拿大和阿拉斯加地区，也可能发生类似过程。

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