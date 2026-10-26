Na Terytoriach Północno-Zachodnich Kanady badacze po raz pierwszy odkryli nowy typ wielkoskalowych osuwisk wieloletniej zmarzliny. Takie osuwiska zawierają duże bryły zamarzniętego gruntu o wysokości do 10 metrów, informuje Live Science.

Dwa największe osuwiska

Naukowcy zbadali dwa duże osuwiska w dolinach rzek Johnson i Redstone. Pierwsze miało miejsce w 2017 roku i przemieściło ponad 18 mln metrów sześciennych gleby i skał. Drugie, odnotowane w 2018 roku, przemieściło niemal 4,5 mln metrów sześciennych rumowiska. Mniejsze osuwisko pozostawiło na stoku ślad o długości 1,2 kilometra, a większe — niemal 3,2 kilometra.

Badacze zauważyli ślady osuwisk w dolinach, gdzie wieloletnia zmarzlina przez długi czas pozostawała stabilna. Zdjęcia satelitarne i obserwacje terenowe wykazały, że procesy te różniły się od zwykłego tajania zmarzliny, kiedy rozmarznięty grunt zamienia się w błotnistą masę i zsuwa się po stoku.

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Wpływ pożarów i ocieplenia

Według modelu naukowców osuwiska zostały wywołane połączeniem ocieplenia i rozmarzania gruntu po pożarach lasów, które miały miejsce w pobliżu około 1995 roku. Od tego czasu temperatura wieloletniej zmarzliny na tym obszarze wzrastała o około 0,3 stopnia Celsjusza na dekadę. Pęknięcia w górnej części stoków umożliwiły rozmarzaniu przenikanie głębiej i stopniowe roztopienie dolnej części zamarzniętej warstwy; proces ten mógł trwać około 20 lat.

Według kierownika badania Josepha Younga na tym obszarze odnotowano ponad 150 podobnych osuwisk. Nie uszkodziły one jeszcze infrastruktury ze względu na oddalenie tego terenu, jednak dwa największe osuwiska zablokowały rzeki, utworzyły nowe jeziora i szybko naniosły osady do cieków wodnych poniżej. Badacze uważają, że podobne procesy są możliwe również na obszarach Kanady i Alaski, gdzie grubość zmarzliny wynosi od 20 do 40 metrów.

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