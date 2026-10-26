Rząd pakistańskiej prowincji Beludżystan oficjalnie uruchomił w Kwecie Program Szkolenia Zawodowego Młodzieży. Inicjatywa ma zapewnić młodym ludziom umiejętności zawodowe, ograniczyć bezrobocie i wspierać samodzielność ekonomiczną, informuje Dawn.

Szkolenie uwzględniające potrzeby przemysłu

Program przewiduje szkolenie techniczne i zawodowe odpowiadające współczesnym potrzebom przemysłu. Szczególną uwagę poświęca kobietom. Uczestnicy w Kwecie zdobywają praktyczne umiejętności w różnych dziedzinach, aby w przyszłości znaleźć zatrudnienie lub rozpocząć własną działalność.

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Ponad 240 kursantek już się szkoli

Obecnie na kursy zapisano ponad 240 kursantek. Uczą się one świadczenia usług kosmetycznych, haftu ręcznego i innych umiejętności zawodowych. Program kładzie nacisk na praktyczne przygotowanie, aby uczestniczki po ukończeniu kursów mogły znaleźć pracę lub założyć małą firmę.

Władze prowincji postawiły sobie za cel objęcie programem ponad 720 młodych osób w Kwecie. Inicjatywa ma również poprawić perspektywy zatrudnienia, wzmocnić niezależność ekonomiczną kobiet oraz zachęcić młodzież Beludżystanu do przedsiębiorczości.

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