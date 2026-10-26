В Китае завершили проверки потенциально опасных геологических объектов в радиусе 50 километров от эпицентра землетрясения магнитудой 7, произошедшего в уезде Бацюнь в Нагчу, Сицзанском автономном районе. Об этом сообщает ECNS со ссылкой на Министерство природных ресурсов Китая.

Проверки после землетрясения

Министерство активировало третий уровень экстренного реагирования для предотвращения геологических катастроф и направило в пострадавший район дополнительную группу из семи экспертов. Вместе с местными специалистами они проверяют территорию на предмет вторичных геологических опасностей, которые могли быть вызваны землетрясением.

Эксперты также проанализировали спутниковые снимки, сделанные до и после землетрясения. Они оценили состояние 80 ледниковых озер и 145 ледников в пределах 50 километров от эпицентра. По данным министерства, землетрясение в целом ограниченно повлияло на ледники и озера, а признаков прорывов ледниковых озер, вызванных подземными толчками, пока не выявили.

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157 проверенных объектов

Департамент природных ресурсов Сицзанского автономного района запустил второй уровень экстренного реагирования и составил карту потенциально опасных геологических участков в пределах 100 километров от эпицентра. Для срочных обследований привлекли экспертов и технический персонал, а также беспилотники и оборудование спутниковой навигации.

К работам привлекли 78 человек, 21 транспортное средство и 13 дронов; инспекторов распределили на 18 групп. Они проверяли геологическую безопасность временных убежищ, устойчивость склонов возле домов и жилых районов, а также признаки движения на ранее определенных опасных участках. Всего инспекторы осмотрели 157 объектов, из которых 122 были известны ранее, а 35 выявили во время проверок. На всех участках с высоким риском ввели предупредительные меры. Власти заявили, что сообщений о жертвах в результате вторичных геологических катастроф не поступало.

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