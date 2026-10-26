Китай и Индонезия в конце октября — начале ноября проведут в провинции Гуандун на юге Китая совместные армейские антитеррористические учения Sharp Knife 2026. Об этом сообщило Министерство обороны Китая, передает ECNS. Китайское оборонное ведомство объявило об учениях 26 октября.

Горные спасательные операции

Темой тренировок будут совместные горные антитеррористические спасательные операции. Военные будут отрабатывать альпинизм, управление специальными транспортными средствами, спуск с вертолета по тросу, штурмовые действия в ближнем бою и координацию пилотируемых и беспилотных систем.

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Третья серия тренировок

Sharp Knife 2026 станет третьей итерацией этой серии совместных учений. В Министерстве обороны Китая заявили, что тренировки должны углубить практические обмены и сотрудничество между военными двух стран. По оценке ведомства, они также будут способствовать повышению возможностей Китая и Индонезии проводить совместные операции.

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