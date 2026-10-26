Chiny i Indonezja przeprowadzą pod koniec października i na początku listopada w prowincji Guangdong na południu Chin wspólne wojskowe ćwiczenia antyterrorystyczne Sharp Knife 2026. Poinformowało o tym chińskie Ministerstwo Obrony, jak podaje ECNS. Chiński resort obrony ogłosił ćwiczenia 26 października.

Górskie operacje ratunkowe

Tematem ćwiczeń będą wspólne górskie antyterrorystyczne operacje ratunkowe. Wojskowi będą ćwiczyć wspinaczkę górską, obsługę specjalistycznych pojazdów, zjazd z helikoptera po linie, działania szturmowe w walce na bliskim dystansie oraz koordynację systemów załogowych i bezzałogowych.

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Trzecia seria ćwiczeń

Sharp Knife 2026 będzie trzecią edycją tej serii wspólnych ćwiczeń. Chińskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że ćwiczenia mają pogłębić praktyczną wymianę i współpracę między siłami zbrojnymi obu krajów. Według oceny resortu przyczynią się one również do zwiększenia zdolności Chin i Indonezji do prowadzenia wspólnych operacji.

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