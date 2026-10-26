Китай та Індонезія проведуть у Гуандуні антитерористичні навчання — ECNS

Китай і Індонезія наприкінці жовтня — на початку листопада проведуть у провінції Гуандун на півдні Китаю спільні армійські антитерористичні навчання Sharp Knife 2026. Про це повідомило Міністерство оборони Китаю, передає ECNS. Китайське оборонне відомство оголосило про навчання 26 жовтня.

Гірські рятувальні операції

Темою тренувань будуть спільні гірські антитерористичні рятувальні операції. Військові відпрацьовуватимуть альпінізм, керування спеціальними транспортними засобами, спуск із гелікоптера на тросі, штурмові дії в ближньому бою та координацію пілотованих і безпілотних систем.

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Третя серія тренувань

Sharp Knife 2026 стане третьою ітерацією цієї серії спільних навчань. У Міністерстві оборони Китаю заявили, що тренування мають поглибити практичні обміни та співпрацю між військовими двох країн. За оцінкою відомства, вони також сприятимуть підвищенню спроможностей Китаю та Індонезії проводити спільні операції.

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