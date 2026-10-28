Rakieta spadła na teren obozu Al-Nasr, przylegającego do międzynarodowego lotniska w Adenie na południu Jemenu. W obozie stacjonują siły jemeńskiej straży przybrzeżnej, a także znajduje się siedziba Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, informuje Anadolu Agency, powołując się na świadków.

Ostrzeżenie Huti

Incydent poprzedził apel rzecznika wojskowego Huti Jahji Sariego do osób przebywających na lotnisku w Adenie o natychmiastową ewakuację przed planowanym atakiem. Apel ten wyemitowała powiązana z Huti stacja telewizyjna Al-Masirah.

Sari oświadczył również, że na lotnisku znajdował się saudyjski wojskowy samolot transportowy. Saudyjscy urzędnicy i rząd Jemenu nie udzielili natychmiastowej odpowiedzi na te twierdzenia.

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Piąty atak od połowy października

Jest to już piąty przypadek ataku na międzynarodowe lotnisko w Adenie lub przyległe obszary od połowy października. Lotnisko jest jednym z kluczowych węzłów lotniczych Jemenu i ważną trasą dla pasażerów podróżujących do kraju i poza jego granice przy ograniczonych możliwościach połączeń lotniczych.

Według ONZ od lipca ponownie nasiliła się konfrontacja wojskowa między siłami rządowymi Jemenu a Huti, w szczególności w prowincjach Taiz i Lahidż. Doprowadziła ona do śmierci i obrażeń tysięcy osób. Wojna w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę oraz szereg innych prowincji; w 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała, wspierając międzynarodowo uznawany rząd Jemenu.

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