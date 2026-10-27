В муниципальном приюте для животных Нельсон-Мандела-Бей в Кариеге, ЮАР, юристы SPCA поставили под сомнение тарифы бывшего оператора Busy Bees. По их данным, в тендерной документации было указано R286 в день за кормление одной собаки и R165 — одного кота.

Как сообщает Daily Maverick, в отчете юристов также указаны R200 в день за уборку вольера для собаки и R360 — за уборку помещения для кошек. Отлов бездомного животного в рабочее время стоил R5 за километр, а после рабочего времени, в выходные и праздничные дни — R725 за километр.

Сравнение с предыдущим оператором

Busy Bees начала управлять муниципальным приютом в январе 2026 года, сменив SPCA, которая управляла им от имени города более 50 лет. По данным издания, в 2025 году при SPCA ежедневное кормление собаки или кота обходилось муниципалитету в R17,37, а уборка вольера или помещения для кошек — в R9,35. Тариф на отлов животного составлял R5,88 за километр независимо от времени и дня.

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В отчете юридической фирмы также поднимаются вопросы о выплатах поставщику услуг, которые, по утверждению авторов документа, превысили R750 тыс., выделенные на тендер, а также о процедуре присуждения контракта. Представитель муниципалитета Ситембисо Сойая заявил, что ставки были признаны «довольно сопоставимыми», сославшись на различия в периодах оказания услуг, инфляцию, операционные расходы и другие рыночные факторы.

Работа приюта

В марте Animal Anti-Cruelty League обратилась в суд со срочным заявлением об улучшении услуг. Суд постановил, что Busy Bees должна улучшить условия содержания животных, а муниципалитет — содействовать назначению квалифицированного персонала.

Контракт Busy Bees завершился в июне, а трехлетний тендер на нового оператора еще не был присужден. Сотрудник SPCA, находящийся на части территории, заявил изданию, что работа приюта почти остановилась. В то же время Сойая утверждает, что учреждение работает, а для его ежедневного управления был назначен новый поставщик услуг.

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