在南非卡里埃加的纳尔逊·曼德拉湾市政动物收容所，SPCA律师对前运营商Busy Bees的收费标准提出质疑。据他们称，招标文件列明，每日喂养一只狗为286兰特，喂养一只猫为165兰特。

据《每日马弗里克报》报道，律师报告还提到，清洁一个狗舍每日收费200兰特，清洁猫舍收费360兰特。在工作时间内接收一只流浪动物的费用为每公里5兰特；在工作时间外、周末和节假日，则为每公里725兰特。

与前运营商的比较

Busy Bees于2026年1月开始管理该市政收容所，取代了代表市政府管理该收容所超过50年的SPCA。据该媒体报道，2025年SPCA运营期间，每日喂养一只狗或猫的市政成本为17.37兰特，清洁狗舍或猫舍的成本为9.35兰特。接收动物的收费为每公里5.88兰特，不论时间和日期。

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该律师事务所的报告还对向服务供应商支付的款项提出质疑。文件作者称，这些款项超过了为该招标项目拨出的75万兰特；报告也对合同授予程序提出疑问。市政府发言人西滕比索·索亚亚表示，这些费率被认为“相当可比”，并援引服务提供期间的差异、通货膨胀、运营成本及其他市场因素作为理由。

收容所运营

3月，动物反虐待联盟向法院提交紧急申请，要求改善服务。法院裁定，Busy Bees必须改善动物的饲养条件，市政府则必须协助任命合格人员。

Busy Bees的合同于6月结束，而为期三年的新运营商招标尚未授出。一名驻在部分场地内的SPCA员工告诉该媒体，收容所的运营几乎已经停止。与此同时，索亚亚坚持称，该设施仍在运营，并已指定新的服务供应商负责其日常管理。

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