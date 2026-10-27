W miejskim schronisku dla zwierząt Nelson Mandela Bay w Kariedze w RPA prawnicy SPCA zakwestionowali stawki byłego operatora Busy Bees. Jak podają, w dokumentacji przetargowej wskazano R286 dziennie za karmienie jednego psa oraz R165 za jednego kota.

Jak informuje Daily Maverick, w raporcie prawników wymieniono również R200 dziennie za sprzątanie kojca dla psa oraz R360 za sprzątanie pomieszczenia dla kotów. Odbiór bezdomnego zwierzęcia w godzinach pracy kosztował R5 za kilometr, a po godzinach pracy, w weekendy i święta — R725 za kilometr.

Porównanie z poprzednim operatorem

Busy Bees rozpoczęło zarządzanie miejskim schroniskiem w styczniu 2026 roku, zastępując SPCA, które zarządzało nim w imieniu miasta przez ponad 50 lat. Według publikacji w 2025 roku, za czasów SPCA, codzienne karmienie psa lub kota kosztowało gminę R17,37, a sprzątanie kojca lub pomieszczenia dla kotów — R9,35. Stawka za odbiór zwierzęcia wynosiła R5,88 za kilometr niezależnie od pory i dnia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W raporcie kancelarii prawnej poruszono również kwestie płatności dla usługodawcy, które, według autorów dokumentu, przekroczyły R750 tys. przeznaczone na przetarg, a także procedury przyznania kontraktu. Rzecznik gminy Sitembiso Soyaya oświadczył, że stawki uznano za „dość porównywalne”, wskazując na różnice w okresach świadczenia usług, inflację, koszty operacyjne i inne czynniki rynkowe.

Działalność schroniska

W marcu Animal Anti-Cruelty League wystąpiła do sądu z pilnym wnioskiem w sprawie poprawy usług. Sąd orzekł, że Busy Bees musi poprawić warunki utrzymania zwierząt, a gmina ma ułatwić zatrudnienie wykwalifikowanego personelu.

Kontrakt Busy Bees zakończył się w czerwcu, a trzyletni przetarg na nowego operatora nie został jeszcze rozstrzygnięty. Pracownik SPCA, który przebywa na części terenu, powiedział publikacji, że działalność schroniska niemal ustała. Jednocześnie Soyaya twierdzi, że placówka działa, a do jej codziennego zarządzania wyznaczono nowego usługodawcę.

Czytaj nas na