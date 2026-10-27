Во вторник, 27 октября, в Израиле избиратели массово пришли на участки во время первых национальных выборов после нападения 7 октября 2023 года. Явка стала рекордной, сообщает The Hindu.

Выборы на фоне войн

Кампания проходит на фоне травмы от нападения 7 октября и многофронтовых региональных войн, которые оно вызвало. Вопросы ответственности и безопасности стали центральными в избирательной кампании.

Электорат страны глубоко разделен, а голосование стало проверкой поддержки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого источник характеризует как ветерана правого политического лагеря.

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В Герцлии проголосовал бывший военный руководитель Гади Айзенкот, лидер партии Yashar, указано в подписи к фотографии Reuters.

Заявление Нетаньяху

После голосования в Иерусалиме Нетаньяху выразил обеспокоенность высокой активностью избирателей среди арабского меньшинства Израиля. Он также заявил о попытках украсть выборы. В материале отмечается, что Нетаньяху повторил риторику своего союзника, президента США Дональда Трампа.

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