We wtorek, 27 października, w Izraelu wyborcy masowo przyszli do lokali podczas pierwszych wyborów krajowych po ataku z 7 października 2023 roku. Frekwencja była rekordowa, informuje The Hindu.

Wybory w cieniu wojen

Kampania odbywa się w cieniu traumy po ataku z 7 października oraz wielofrontowych wojen regionalnych, które on wywołał. Kwestie odpowiedzialności i bezpieczeństwa stały się centralne w kampanii wyborczej.

Elektorat kraju jest głęboko podzielony, a głosowanie stało się sprawdzianem poparcia dla premiera Binjamina Netanjahu, którego źródło charakteryzuje jako weterana prawicowego obozu politycznego.

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W Herclijji głos oddał były dowódca wojskowy Gadi Eisenkot, lider partii Yashar, jak wskazano w podpisie pod zdjęciem Reutersa.

Oświadczenie Netanjahu

Po głosowaniu w Jerozolimie Netanjahu wyraził zaniepokojenie wysoką aktywnością wyborczą wśród arabskiej mniejszości Izraela. Oświadczył również, że podejmowane są próby kradzieży wyborów. W materiale zaznaczono, że Netanjahu powtórzył retorykę swojego sojusznika, prezydenta USA Donalda Trumpa.

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