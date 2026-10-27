Правительственные войска Йемена заявили о захвате стратегических высот вблизи пролива Баб-эль-Мандеб и горы Аль-Мидан в провинции Таиз. Бои также шли в самом Таизе и окружающих районах, сообщает Asharq Al-Awsat.

Бои у стратегического пролива

По данным военных источников правительства, столкновения у Баб-эль-Мандеба произошли между хуситами и правительственными силами при поддержке Бригад гигантов, Сил щита нации и бригад Тихамы. Стороны боролись за контроль над холмами, возвышающимися над проливом. Бои сопровождались авиаударами по позициям хуситов вблизи портового города Моха и вдоль западного побережья Йемена.

Правительственные военные источники утверждают, что их подразделения заняли несколько высот после атаки на позиции хуситов. По их словам, часть бойцов была убита или ранена, а другие покинули район на лодках. Предыдущие сообщения также указывали на удары по лодкам и морскому оборудованию, которые, как считается, хуситы использовали для переброски подкреплений и снаряжения к проливу.

Столкновения в Таизе и потери среди гражданских

В Таизе правительственные силы сообщили о взятии горы Аль-Мидан после боев при поддержке авиаударов. Полевые источники заявили, что правительственные военные и местные бойцы установили огневой контроль над участками дороги Аль-Дабаб. В то же время полковник йеменской армии Абдулбасит аль-Бахр сообщил о сильном сопротивлении у военного лагеря Старого аэропорта и в районе Мадарат.

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Бои также происходили на направлениях Шакаб и Аль-Акруд. Правительственные источники заявили, что отбили атаку хуситов в Аль-Акруде. Власти Таиза обвинили снайперов хуситов в гибели пяти мирных жителей и ранении еще пяти, среди которых есть дети, в селах Хамма, Аль-Дамна и соседних общинах. По их данным, обстрелы также затронули жилые кварталы на окраинах города.

Заявление о масштабной операции

Вооруженные силы Йемена заявили, что за 24 часа нанесли 1276 ударов в рамках операции «Рассвет Йемена». Представитель военных полковник Маджед аль-Нузайли сообщил, что целями были командные центры, оборонительные и огневые позиции, подкрепления, транспорт, склады оружия и боеприпасов. Военные также заявили о нейтрализации около 382 командиров и бойцов хуситов, а также об уничтожении или повреждении 140 единиц техники и тяжелого вооружения.

Министерство прав человека Йемена осудило обстрелы густонаселенных районов Таиза из минометов, ракет «Катюша» и баллистических ракет. Премьер-министр Шая аль-Зиндани во время разговора с послом Европейского Союза в Йемене Патриком Симонне призвал усилить международное давление для прекращения осады Таиза и открытия дорог для гражданских лиц и гуманитарной помощи.

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