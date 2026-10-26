Иранские консерваторы призвали выйти из ДНЯО — Al Jazeera

В Иране Фронт устойчивости Исламской революции, также известный как фронт Пайдарі, призвал парламент и Высший совет национальной безопасности начать процедуру выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. Как сообщает Al Jazeera, этот шаг трактуют как призыв к скорейшей разработке Ираном ядерного оружия.

Давление на сторонников переговоров

Фронт Пайдарі, объединяющий сторонников жесткой линии, выступает против переговоров с Соединенными Штатами. Президент Масуд Пезешкиан и его сторонники в целом поддерживают дипломатическое урегулирование конфликта. Сторонники консервативного блока на протяжении 200 дней проводят ночные митинги в крупных городах Ирана. Среди их лозунгов — призывы не идти на компромисс с Соединенными Штатами и утверждения, что переговоры с врагом являются предательством родины.

Депутат Амирхосейн Сабети, связанный с фронтом Пайдарі, заявил, что переговоры с Соединенными Штатами не начнутся, пока Вашингтон не прекратит блокаду южных иранских портов или не отменит санкции. Он также утверждает, что Соединенные Штаты не изменили своей цели по уничтожению Ирана.

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Инициатива по импичменту главы МИД

Политическая сила, к которой принадлежит Сабети, внесла в парламент предложение об импичменте министра иностранных дел Аббаса Арагчи после его визита в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Парламент также рассматривает законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за интервью иностранным СМИ.

Политический аналитик Негар Мортазави отметила, что сторонники жесткой линии имеют значительное внутреннее влияние: они способны мобилизовать сторонников, формировать политическую дискуссию и повышать политическую цену дипломатии. В то же время, по ее словам, окончательные решения по вопросам войны, мира и переговоров принимаются на высшем уровне иранского руководства и в системе национальной безопасности.

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