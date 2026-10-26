伊朗保守派呼吁退出《不扩散核武器条约》——半岛电视台

在伊朗，伊斯兰革命稳定阵线，也被称为帕伊达里阵线，呼吁议会和最高国家安全委员会启动该国退出《不扩散核武器条约》的程序。正如半岛电视台报道所称，此举被解读为呼吁伊朗尽快发展核武器。

向谈判支持者施压

汇集强硬派支持者的帕伊达里阵线反对与美国谈判。总统马苏德·佩泽希基安及其支持者总体上支持通过外交途径解决冲突。保守派阵营的支持者已连续200天在伊朗大城市举行夜间集会。他们的口号包括呼吁不要与美国妥协，以及声称与敌人谈判是背叛祖国。

与帕伊达里阵线有关联的议员阿米尔侯赛因·萨贝提表示，在华盛顿停止封锁伊朗南部港口或取消制裁之前，与美国的谈判不会开始。他还称，美国并未改变其摧毁伊朗的目标。

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弹劾外交部长的倡议

萨贝提所属的政治力量在议会提出了弹劾外交部长阿巴斯·阿拉格齐的提案，此前他曾赴纽约出席联合国大会。议会还在审议一项法案，该法案规定接受外国媒体采访将承担刑事责任。

政治分析人士内加尔·莫尔塔扎维指出，强硬派支持者拥有显著的国内影响力：他们能够动员支持者、塑造政治讨论，并提高外交的政治代价。不过，她表示，关于战争、和平和谈判的最终决定是在伊朗领导层最高层级以及国家安全体系内作出的。

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