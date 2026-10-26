Irańscy konserwatyści wezwali do wyjścia z NPT — Al Jazeera

W Iranie Front Stabilności Rewolucji Islamskiej, znany również jako Front Paydari, wezwał parlament i Najwyższą Radę Bezpieczeństwa Narodowego do rozpoczęcia procedury wystąpienia kraju z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Jak podaje Al Jazeera, krok ten jest interpretowany jako wezwanie do jak najszybszego rozwinięcia przez Iran broni jądrowej.

Presja na zwolenników negocjacji

Front Paydari, który skupia zwolenników twardej linii, sprzeciwia się negocjacjom ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Masud Pezeszkian i jego zwolennicy zasadniczo popierają dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Zwolennicy konserwatywnego bloku od 200 dni organizują nocne wiece w dużych miastach Iranu. Wśród ich haseł są wezwania do niepójścia na kompromis ze Stanami Zjednoczonymi oraz twierdzenia, że negocjacje z wrogiem są zdradą ojczyzny.

Poseł Amirhossein Sabeti, związany z Frontem Paydari, oświadczył, że negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nie rozpoczną się, dopóki Waszyngton nie zakończy blokady południowych irańskich portów lub nie zniesie sankcji. Twierdzi również, że Stany Zjednoczone nie zmieniły swojego celu, jakim jest zniszczenie Iranu.

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Inicjatywa w sprawie impeachmentu szefa MSZ

Siła polityczna, do której należy Sabeti, złożyła w parlamencie wniosek o impeachment ministra spraw zagranicznych Abbasa Aragcziego po jego wizycie w Nowym Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ. Parlament rozpatruje również projekt ustawy przewidujący odpowiedzialność karną za wywiady dla zagranicznych mediów.

Analityczka polityczna Negar Mortazavi zauważyła, że zwolennicy twardej linii mają znaczące wpływy wewnętrzne: są w stanie mobilizować zwolenników, kształtować debatę polityczną i podnosić polityczny koszt dyplomacji. Jednocześnie, jak zaznaczyła, ostateczne decyzje dotyczące wojny, pokoju i negocjacji zapadają na najwyższym szczeblu irańskiego kierownictwa oraz w systemie bezpieczeństwa narodowego.

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