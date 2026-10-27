W Izraelu partia B'Yachad złożyła oficjalną skargę do Centralnej Komisji Wyborczej w związku z podejrzeniem nielegalnego śledzenia wyborców przez przedstawicieli Likudu za pomocą aplikacji. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na źródło w partii.

Skarga do komisji wyborczej

Według publikacji B'Yachad podejrzewa przedstawicieli Likudu w lokalach wyborczych w całym kraju o używanie aplikacji do nielegalnego śledzenia wyborców. Źródło nie podało innych szczegółów dotyczących działania domniemanej aplikacji ani treści skargi.

Jerusalem Post zaznacza, że informacja o wystąpieniu B'Yachad opiera się na słowach źródła wewnątrz partii. Publikacja określiła również ten materiał jako rozwijający się.

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Stanowisko Likudu

Likud zaprzeczył wszelkim naruszeniom. Partia oświadczyła, że ustawiła punkty poza lokalami wyborczymi, gdzie wyborcy mogą dobrowolnie przekazać odpowiednie informacje.

„Nie ma to żadnego związku z «przedstawicielami» w lokalu wyborczym, którym wyborcy są zobowiązani się przedstawić” — oświadczył Likud.

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