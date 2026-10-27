В Израиле партия B'Yachad подала официальную жалобу в Центральную избирательную комиссию из-за подозрений в незаконном отслеживании избирателей представителями «Ликуда» с помощью приложения. Об этом со ссылкой на источник в партии сообщает Jerusalem Post.

Жалоба в избирательную комиссию

По информации издания, B'Yachad подозревает представителей «Ликуда» на избирательных участках по всей стране в использовании приложения для незаконного отслеживания избирателей. Других подробностей о работе предполагаемого приложения или содержании жалобы источник не приводит.

Jerusalem Post отмечает, что информация об обращении B'Yachad основана на словах источника внутри партии. Издание также назвало этот материал развивающимся.

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Позиция «Ликуда»

В «Ликуде» отвергли любые нарушения. В партии заявили, что установили пункты вне избирательных участков, где избиратели могут добровольно предоставить соответствующую информацию.

«Это не имеет никакого отношения к “представителям” на избирательном участке, которым избиратели обязаны представляться», — заявили в «Ликуде».

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