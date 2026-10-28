USA przekazały kilku arabskim państwom Zatoki Perskiej ostrzeżenie o możliwej „krótkiej i intensywnej kampanii wojskowej” przeciwko Iranowi po wyborach śródokresowych 3 listopada. Powołując się na poinformowanych rozmówców „The Wall Street Journal”, informuje o tym Anadolu Agency.

Przygotowanie sił w regionie

Według informacji gazety komunikaty do państw Zatoki przekazywano kanałami dyplomatycznymi i wojskowymi. WSJ uznał je za jedną z oznak przygotowań USA i Izraela do nowego etapu zakrojonych na szeroką skalę operacji bojowych, mających osłabić Iran i skłonić go do negocjacji.

Urzędnicy, na których powołuje się WSJ, oświadczyli, że amerykańskie wojsko przerzuca do regionu z Teksasu system obrony powietrznej Patriot, a także przeniosło żołnierzy z baz, w których mogli być narażeni na zagrożenie. USA uzupełniają zapasy amunicji i przygotowują bombowce oraz myśliwce do możliwych uderzeń, twierdzi gazeta.

W przyszłym miesiącu do około 20 amerykańskich okrętów wojskowych na Bliskim Wschodzie ma dołączyć kolejna lotniskowcowa grupa uderzeniowa oraz ekspedycyjny oddział piechoty morskiej.

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Wypowiedzi Trumpa i stanowisko Białego Domu

WSJ pisze również, że prezydent USA Donald Trump nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie ataku, lecz skłania się ku zakrojonej na szeroką skalę operacji po wyborach. Według źródeł publikacji potencjalnymi celami mogą być irańska infrastruktura i obiekty nuklearne.

Biały Dom odmówił komentarza na temat „wrażliwych planów wojskowych, które mogą istnieć lub nie istnieć”. Jednocześnie oświadczył, że Trump rozważa wszystkie opcje, aby nie dopuścić do zdobycia przez Iran broni jądrowej.

Na wiecu wyborczym w Lubbock w Teksasie Trump oświadczył, że Iran będzie widoczny „za kilka tygodni”. Powiedział również, że USA zniszczyły irańskie instalacje wzbogacania uranu podczas operacji Midnight Hammer i Epic Fury, dodając, że może to zakończyć się, kiedy tylko zechce. Wcześniej Trump oświadczał, że nie zaatakuje Iranu przed wyborami śródokresowymi.

Według Anadolu Agency USA i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, po czym Teheran odpowiedział atakami rakietowymi i dronowymi w regionie oraz faktycznie zamknął Cieśninę Ormuz. W czerwcu podpisano memorandum, które miało otworzyć drogę do ostatecznego porozumienia pokojowego, jednak porozumienie upadło z powodu rozbieżności, w tym dotyczących żeglugi w cieśninie.

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