美国已向数个波斯湾阿拉伯国家发出警告，称在11月3日中期选举后，可能对伊朗发动一场“短暂而激烈的军事行动”。阿纳多卢通讯社援引《华尔街日报》知情人士报道称。

在该地区部署兵力

据该报消息，相关信息通过外交和军事渠道传达给海湾国家。WSJ将其视为美国和以色列正为大规模作战行动新阶段做准备的迹象之一，相关行动旨在削弱伊朗并推动其进行谈判。

WSJ援引的官员表示，美军正在将一套“爱国者”防空系统从得克萨斯州调往该地区，并已将军人从可能容易遭受攻击的基地转移。该报称，美国正在补充弹药库存，并为可能的打击准备轰炸机和战斗机。

预计下个月，另一支航母打击群和一支海军陆战队远征部队将加入中东地区约20艘美国军舰。

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特朗普的声明及白宫立场

WSJ还写道，美国总统唐纳德·特朗普尚未就发动攻击作出最终决定，但倾向于在选举后开展大规模行动。据该报消息人士称，潜在目标可能包括伊朗的基础设施和核设施。

白宫拒绝就“可能存在也可能不存在的敏感军事计划”发表评论。同时，白宫表示，特朗普正在考虑所有选项，以防止伊朗获得核武器。

在得克萨斯州拉伯克举行的一场竞选集会上，特朗普表示，几周后将会看到伊朗。他还称，美国在“午夜之锤”和“史诗之怒”行动中摧毁了伊朗的铀浓缩设施，并补充说，这件事可以在他想要的时候结束。此前，特朗普曾表示，他不会在中期选举前攻击伊朗。

据阿纳多卢通讯社报道，美国和以色列于2月28日开始了针对伊朗的战争，随后德黑兰以在该地区发动导弹和无人机袭击作出回应，并事实上关闭了霍尔木兹海峡。6月签署了一份备忘录，原本旨在为最终和平协议铺平道路，但该协议因分歧而破裂，其中包括对海峡航行问题的分歧。

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