WSJ: США попередили країни Затоки про можливу операцію проти Ірану — Anadolu Agency

США передали кільком арабським державам Перської затоки попередження про можливу «коротку й інтенсивну військову кампанію» проти Ірану після проміжних виборів 3 листопада. Про це з посиланням на поінформованих співрозмовників The Wall Street Journal повідомляє Anadolu Agency.

Підготовка сил у регіоні

За інформацією газети, повідомлення країнам Затоки передавали дипломатичними та військовими каналами. WSJ розцінила їх як одну з ознак підготовки США та Ізраїлю до нового етапу масштабних бойових операцій, спрямованих на послаблення Ірану та підштовхування його до переговорів.

Посадовці, на яких посилається WSJ, заявили, що американські військові переміщують до регіону систему ППО Patriot із Техасу, а також перевели військовослужбовців із баз, де вони могли бути вразливими. США поповнюють запаси боєприпасів і готують бомбардувальники та винищувачі до можливих ударів, стверджує газета.

Наступного місяця до приблизно 20 американських військових кораблів на Близькому Сході, як очікується, приєднаються ще одна авіаносна ударна група та експедиційний підрозділ морської піхоти.

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Заяви Трампа та позиція Білого дому

WSJ також пише, що президент США Дональд Трамп остаточно не вирішив питання про атаку, проте схиляється до масштабної операції після виборів. За даними співрозмовників видання, потенційними цілями можуть стати інфраструктурні та ядерні об’єкти Ірану.

Білий дім відмовився коментувати «чутливі військові плани, які можуть існувати або не існувати». Водночас там заявили, що Трамп розглядає всі варіанти, аби не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

На передвиборчому мітингу в Лаббоці, штат Техас, Трамп заявив, що Іран буде видно «за кілька тижнів». Він також сказав, що США знищили іранські потужності зі збагачення урану під час операцій Midnight Hammer та Epic Fury, і додав, що це може завершитися, коли він цього захоче. Раніше Трамп заявляв, що не атакуватиме Іран до проміжних виборів.

За даними Anadolu Agency, США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, після чого Тегеран відповів ракетними й дроновими атаками в регіоні та фактично закрив Ормузьку протоку. У червні було підписано меморандум, який мав відкрити шлях до остаточної мирної угоди, однак домовленість зірвалася через розбіжності, зокрема щодо судноплавства у протоці.

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