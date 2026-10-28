США передали нескольким арабским государствам Персидского залива предупреждение о возможной «короткой и интенсивной военной кампании» против Ирана после промежуточных выборов 3 ноября. Об этом со ссылкой на осведомлённых собеседников The Wall Street Journal сообщает Anadolu Agency.

Подготовка сил в регионе

По информации газеты, сообщения странам Залива передавались по дипломатическим и военным каналам. WSJ расценила их как один из признаков подготовки США и Израиля к новому этапу масштабных боевых операций, направленных на ослабление Ирана и подталкивание его к переговорам.

Чиновники, на которых ссылается WSJ, заявили, что американские военные перебрасывают в регион из Техаса систему ПВО Patriot, а также перевели военнослужащих с баз, где они могли быть уязвимы. США пополняют запасы боеприпасов и готовят бомбардировщики и истребители к возможным ударам, утверждает газета.

В следующем месяце к приблизительно 20 американским военным кораблям на Ближнем Востоке, как ожидается, присоединятся ещё одна авианосная ударная группа и экспедиционное подразделение морской пехоты.

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Заявления Трампа и позиция Белого дома

WSJ также пишет, что президент США Дональд Трамп окончательно не решил вопрос об атаке, однако склоняется к масштабной операции после выборов. По данным собеседников издания, потенциальными целями могут стать инфраструктурные и ядерные объекты Ирана.

Белый дом отказался комментировать «чувствительные военные планы, которые могут существовать или не существовать». В то же время там заявили, что Трамп рассматривает все варианты, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.

На предвыборном митинге в Лаббоке, штат Техас, Трамп заявил, что Иран будет видно «через несколько недель». Он также сказал, что США уничтожили иранские мощности по обогащению урана во время операций Midnight Hammer и Epic Fury, и добавил, что это может закончиться, когда он захочет. Ранее Трамп заявлял, что не будет атаковать Иран до промежуточных выборов.

По данным Anadolu Agency, США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран ответил ракетными и дроновыми атаками в регионе и фактически закрыл Ормузский пролив. В июне был подписан меморандум, который должен был открыть путь к окончательному мирному соглашению, однако договорённость сорвалась из-за разногласий, в частности относительно судоходства в проливе.

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