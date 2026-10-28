Japonia i USA rozmawiały o produkcji amunicji — The Japan Times

Minister obrony Japonii Shinjiro Koizumi i szef Pentagonu Pete Hegseth spotkali się w Cebu na Filipinach na marginesie rozszerzonego spotkania ministrów obrony ASEAN. Strony omówiły zwiększenie produkcji amunicji oraz strategię odstraszania, mającą pozbawić przeciwnika możliwości osiągnięcia sukcesu, podaje The Japan Times.

Szóste osobiste spotkanie

Rozmowy te były szóstym osobistym spotkaniem obu szefów resortów obrony. Po nich Hegseth napisał na X, że USA i Japonia realizują wspólną wizję pokoju poprzez siłę.

Według niego strategiczna spójność sojuszników jest niezbędna do stworzenia wiarygodnej obrony, zdolnej pozbawić przeciwnika możliwości osiągnięcia celu. Wśród elementów tego podejścia wymienił zwiększenie inwestycji, rozszerzenie dostępu, bardziej realistyczne ćwiczenia oraz wzmocnienie produkcji amunicji potrzebnej siłom sojuszniczym.

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Amerykańscy i japońscy urzędnicy wcześniej wyjaśniali, że strategia ta ma uczynić agresję fizycznie niewykonalną lub nieakceptowalnie kosztowną, aby powstrzymać atak.

Współpraca obronna

Tokio i Waszyngton dążą również do pogłębienia współpracy w przemyśle obronnym i przyspieszenia wspólnej produkcji zaawansowanych systemów rakietowych. Koizumi miał odbyć dwustronne rozmowy z odpowiednikami z USA, Filipin, Indii i Korei Południowej, a także wziąć udział w czterostronnym spotkaniu z ministrami obrony USA, Filipin i Australii.

Chiński minister obrony Dong Jun nie przybył na tegoroczne rozszerzone spotkania ministrów obrony ASEAN. Ministerstwo Obrony ChRL poinformowało, że Chiny wysłały na Filipiny w jego miejsce attaché obrony. Jak zaznacza publikacja, Tokio podobno rozważa nowy średnioterminowy cel wydatków obronnych na poziomie 3,5% PKB.

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